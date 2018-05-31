Бывший директор «Башнефти» стал почетным гражданином Уфы

30 мая Богуславу Сандурскому было присвоено звание «Почетного гражданина города Уфы», сообщили в пресс-службе мэрии города. Его чествовали на очередном заседании Горсовета.

Богуслав Флорионович Сандурский избирался народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета БАССР. Он получил массу орденов – три ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской революции и Почетными грамотами за трудовой вклад в развитие нефтяной отрасли России и республики.

В период с 1985 по 1994 годы он, будучи генеральным директором ПО «Башнефть», внес колоссальный вклад в развитие Уфы. Благодаря привлечению средств предприятия застроились 383 квартала с инфраструктурой и Демский район, а также был капитально отремонтирован оперный театр.