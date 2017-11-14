Депутаты Уфы решили присвоить Риму Хасанову звание почетного гражданина
В проекте решения совета отмечается, что звание композитор получит за многолетнюю творческую деятельность, выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. А также за активное участие в культурной и общественной жизни Уфы и республики.
Напомним, предложение о присвоении звания Хасанову направил в горсовет глава администрации Уфы Ирек Ялалов. В этом году композитор подарил мэру песню "Снег- мой друг!". Ялалов признался, что постоянно слушал ее в период аномальных снегопадов этой зимой. По его словам, композиция "очень успокаивает нервы, настраивает на лирический лад"
Рим Хасанов также является автором двух неофициальных гимнов города - «Уфа - жемчужина Урала» (ст.Расиха Ханнанова, пер.Анатолия Майорова) и «Өфө йүкәләре» («Уфимские липы») (слова Назара Наджми).