Депутаты Уфы решили присвоить Риму Хасанову звание почетного гражданина

Горсовет подготовил проект решения о присвоении композитору Риму Хасанову звания "Почетный гражданин Уфы". Его планируется принять на заседании завтра, 15 ноября.

В проекте решения совета отмечается, что звание композитор получит за многолетнюю творческую деятельность, выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. А также за активное участие в культурной и общественной жизни Уфы и республики.

Напомним, предложение о присвоении звания Хасанову направил в горсовет глава администрации Уфы Ирек Ялалов. В этом году композитор подарил мэру песню "Снег- мой друг!". Ялалов признался, что постоянно слушал ее в период аномальных снегопадов этой зимой. По его словам, композиция "очень успокаивает нервы, настраивает на лирический лад"

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