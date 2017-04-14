Детский омбудсмен России рассказала, как нашли мальчика с «русским Хатико»

Витя Мелехов блуждал по лесу три дня вместе со своей верной собакой и выжил.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью ТАСС рассказала о том, как шестилетний мальчик объединил тысячи взрослых.

По словам Анны Кузнецовой, Витя Мелехов уходил из дома не впервые, в трехлетнем возрасте, например, он пошел «сдавать молоко» вслед за дедушкой. В тот раз малыша подобрал водитель молоковоза.

- На этот раз Витя, а ему 31 августа семь лет исполнится, ушел гулять с собаками и, видимо, заблудился, - рассказала Анна Кузнецова. - С вечера 23 мая и на протяжении всей ночи его искали мама, тетя, бабушка с дедушкой. Утром следующего дня, когда поняли, что не справляются сами, обратились в полицию. Глава сельсовета тоже подключился, информация поступила в СМИ и дошла до нас.

В поиски мальчика включилось большое число людей: сотрудники Росгвардии, МЧС, местные жители и волонтеры – всего около тысячи человек.

- Поиски велись совместными усилиями четырех близлежащих районов, что, конечно, впечатляет и даже воодушевляет тем, насколько много у нас неравнодушных людей, которые могут объединяться ради такой абсолютно понятной цели, - отметила Анна Кузнецова. - Ведь не может быть разногласий в том, искать ребенка или не искать, спасать его или не спасать.

История закончилась в итоге благополучно. 26 мая днем мальчика нашли. Верная ему собака Стрелка все время оставалась с ним, охраняя и согревая ребенка. Псу даже дали прозвище – «русский Хатико».

- Сегодня Витю перевели в отделение терапии, он уже и вес набрал — три килограмма, - поделилась Кузнецова. - Сегодня на заседании одной из рабочих групп Общественного совета при уполномоченном я обратилась с соответствующей просьбой к Елене Байбариной, директору департамента медицинской помощи детям федерального Минздрава. Хочется, чтобы после случившегося Витя вместе с мамой где-нибудь отдохнули. Побыли вдвоем. Это очень важно.

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