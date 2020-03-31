В Хабаровске местного жителя оштрафуют за отказ от тестирования на COVID-19
31 марта, 18:03ОбществоФото: pixabay.com
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Жителю Хабаровска выписали штраф за то, что он не выполнил предписание медработников о явке для сдачи анализа на коронавирус COVID-19. Документ ему был выдан после контакта с заболевшим человеком.
Как информирует газета «Известия» 31 марта, мужчине нужно было приехать в медцентр для прохождения проверки на COVID-19 в условиях изоляции, однако он проигнорировал требование.
В связи с этим на жителя города был составлен административный протокол. Теперь нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Все документы по данному делу были переданы в суд.
Сейчас мужчина принудительно направлен в госпиталь для прохождения обследования на наличие коронавируса.
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