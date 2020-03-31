В Хабаровске местного жителя оштрафуют за отказ от тестирования на COVID-19

Как информирует газета «Известия» 31 марта, мужчине нужно было приехать в медцентр для прохождения проверки на COVID-19 в условиях изоляции, однако он проигнорировал требование.

В связи с этим на жителя города был составлен административный протокол. Теперь нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Все документы по данному делу были переданы в суд.