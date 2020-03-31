Радий Хабиров: «Нужно создать альтернативу оказания помощи граждан»
31 марта, 18:00ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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По указу Радия Хабирова в каждом муниципалитете будут работать волонтеры.
Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что в республике необходимо создать альтернативу оказания помощи, так как люди оказались заключенными в собственных домах.
— У кого-то продуктов нет, у кого-то других услуг. В этой связи в указе я поручаю сформировать и создать условия для деятельности волонтерских групп, оказывающим помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, — отметил он.
В первую очередь, в группы войдут соцработники. Волонтеры будут работать, соблюдая режим санитарной защиты.
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