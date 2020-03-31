Госдума приняла в третьем чтении и ужесточила штрафы за нарушение самоизоляции
Госдума на пленарном заседании 31 марта приняла поправки, которые устанавливают штрафы для жителей России за нарушение карантинного режима.
Размеры штрафов выросли до 300 тысяч рублей, минимальный размер – от 15 тысяч рублей.
В ТАСС пояснили, что в случае, если житель России нарушил правила карантина, то ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, если это должностное лицо – то от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Для юридических лиц размер наказания составляет от 200 до 500 тысяч рублей или же административное приостановление деятельности до 30 суток.
В случае, если нарушения повлекли причинение вреда или смерть, но в них нет признаков преступления, то взыскание составит для граждан от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, что в республике режим полной самоизоляции объявлен сегодня главой Башкирии Радием Хабировым. По словам Максима Забелина, на данный момент 107 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, реди них 17 несовершеннолетних