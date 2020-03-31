Госдума приняла в третьем чтении и ужесточила штрафы за нарушение самоизоляции

Размеры штрафов выросли до 300 тысяч рублей, минимальный размер – от 15 тысяч рублей.

В ТАСС пояснили, что в случае, если житель России нарушил правила карантина, то ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, если это должностное лицо – то от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Для юридических лиц размер наказания составляет от 200 до 500 тысяч рублей или же административное приостановление деятельности до 30 суток.

В случае, если нарушения повлекли причинение вреда или смерть, но в них нет признаков преступления, то взыскание составит для граждан от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.