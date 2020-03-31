Радий Хабиров объяснил правила соблюдения режима самоизоляции в Башкирии

Глава Башкирии еще раз напомнил, что режим самоизоляции вводится сегодня с 20:00 по месту проживания для всех жителей республики. Он отметил, что все, кроме служб, которые обеспечивают жизнедеятельность, должны находиться дома до отмены режима.

По его словам, выходить можно только в исключительных случаях – когда требуется экстренная и неотложная помощь, когда нужно сходить за продуктами в ближайший магазин или в аптеку.

Также разрешается выгуливать домашних животных, но не отходить более чем на 100 метров, можно отнести мусор до ближайшего бака.

Разрешается доезжать до места работы, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас не распространяется действие Указа Президента РФ о нерабочих днях.

«Всё время действия режима по улицам будут следовать патрули правоохранительных органов, народных дружинников, социальных служб. Они будут по громкоговорителям предупреждать жителей о том, чтобы никто не выходил без особой надобности и составлять акты на нарушителей. Те, кто будет игнорировать эти требования - будут оштрафованы в соответствии с поправками в КоАПП, ужесточающие наказание за нарушение карантина в ближайшие дн», – проинформировал Хабиров.

Глава также сообщил, что во всех общественных местах обязательно нужно соблюдать дистанцию - не менее 1,5 метров друг от друга.

«Носите защитные маски и перчатки. Мойте руки и снимайте верхнюю одежду по возвращению домой. Эти простые меры помогут избежать возможного заражения», – сообщил он.

Кроме того, прекращается автобусное сообщение с другими регионами, а внутри Башкирии ограничивается количество рейсов.

Напомним, о том, что в регионе вводится режим самоизоляции Радий Хабиров объявил сегодня. Новыеусловия начнут действовать с 20:00.