В минздраве Башкирии рассказали о плановых визитах к врачу в режиме самоизоляции

По словам главы минздрава республики Максима Забелина, в республике «карантин не объявлен, работа поликлиник никак не изменилась, все работает в штатном режиме».

При этом рекомендуется при себе иметь доказательство того, что вы записаны к врачу.

Напомним, что с 31 марта 20.00 в республике введен режим полной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса в мире. Согласно новым поправкам, в регионе вводится новый жесткий режим самоизоляции, который предполагает, что находиться на карантине должны не только граждане, которые приехали из-за границы и граждане старше 65 лет, а также и все остальные.