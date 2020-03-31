Мигранты застряли в Московских аэропортах из-за коронавируса

Как сообщает News.ru, сегодня мигранты вынуждены долгое время ждать рейсов, которые транспортируют их домой, при этом лишившись дохода. Транспортный коллапс - самая сильная проблема на сегодняшний день.

Один из мигрантов поделился, что посольство его страны сегодня в России не работает, там молодому человеку сказали, что оно закрыто на карантин, а по телефону никто не отвечает. Так, большинство из приезжих, попросту вынуждены жить в аэропорте, так как пойти им больше некуда.

При этом те, кто вынужденно живет в аэропорте, не получает никакой помощи со стороны России. К примеру, молодой человек из Туркменистана уже с 10 марта ожидает вылета и находится во Внуково. Еду ему предоставляют только раз в день, и даже не выдали одеяло.