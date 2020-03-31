ЕР адресно помогает гражданам из группы риска во время пандемии

С 19 марта активисты обзвонили 516 393 представителей группы риска. Они звонят с предложением помощи в доставке продуктов и медикаментов, а также оказания другой помощи, сообщает издание kursdela.biz.

В различных регионах страны «Единая Россия» принимает ряд мер по поддержке общественников, врачей и представителей групп риска. Так, партия выделила столичным медучреждениям 20 единиц дополнительного транспорта. В Новосибирске фракция выделяет средства для оплаты услуг такси, которые развозят работающих с самоизолированными людьми врачей. В Республике Тыва медикам также предоставили транспорт. А в Карелии закупили 15 аппаратов ИВЛ, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

В Псковской области партия произвела закупку 200 тысяч защитных масок, а в Белгородской единоросс закупил 16 тысяч единиц защитных средств. В общей сложности партия за свой счет приобрела 550 тысяч таких изделий.

На официальном портале «Единой России» также говорится о договоренности партии с Минобром о том, чтобы добровольческая работа студентов была зачтена как производственная практика.

Так, в Башкортостане 30 марта на горячую линию кол-центра «Единой России» поступило более 20 заявок на оказание помощи населению в условиях пандемии коронавируса.

Часть пожилых людей заранее интересуются возможностью и условиями для доставки продуктов и лекарств. Некоторым уже сейчас нужна помощь. Более 10 заявок было обработано в этот же день в городах Бирск, Нефтекамск, Стерлитамак и Уфа. Волонтеры откликнулись на обращения граждан и приобрели лекарства, продукты, оплатили услуги телефонной связи.

“В Нефтекамске в число волонтеров вошел депутат городского совета Владимир Белоглазов. Он оказал адресную помощь инвалиду из своего города.

Житель Нефтекамска оказался в трудной ситуации и обратился на горячую линию единого кол-центра «Единой России» по профилактике коронавируса. Как выяснилось, денег на приобретение продуктов у мужчины не оказалось, пенсия за месяц еще придет не скоро. Депутат Владимир Белоглазов не смог пройти мимо данной ситуации, купил нужные продукты и сам приготовил обеды на неделю для обратившегося мужчины”, - рассказал координатор работы волонтерских центров республики от «Единой России» Александр Толстых.