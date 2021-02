В число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России» вошла учительница русского языка и литературы из Салавата Ирина Саутова.

Как отметили организаторы конкурса на своем сайте, конкурсный урок литературы, посвященный поэзии Пастернака, покорил не только учеников, но и всех, кто наблюдал за происходившим в режиме онлайн. Это достижение позволяет Ирине Саутовой стать претендентом на главное звание «Учитель года России» и пройти в следующие туры конкурса. Имя победителя обещают объявить 2 февраля.

