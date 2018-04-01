В Уфе выбрали победителя премии «Учитель года – 2018»

Главным победителем главного регионального конкурса «Учитель года Башкортостана» стала учитель английского языка уфимской гимназии №39 Эмма Сафиуллина. При этом она получила это звание уже во второй раз. Также лауреатами республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» стали Любовь Александрова (уфимская школа №110); Артем Баянов (учитель математики уфимской школы №130).

Церемония награждения состоялась 31 марта в Башдрамтеатре имени М. Гафури в Уфе.

В конкурсе участвовали более 60 преподавателей по 15 предметам, среди них – 23 молодых педагога. Конкурсные испытания длились всю неделю. Теперь Эмма Сафиуллина представит республику на всероссийском этапе конкурса.

Как сообщает aif.ru, Эмма Эдуардовна родилась в Дуванском районе, окончила месягутовскую гимназию №2 с серебряной медалью. После поступила на факультет иностранных языков в БГПУ им. М.Акмуллы и окончила его с красным дипломом. Работать педагог начала в языковой гимназии 39. В ней она работает 18 лет.

Эмма Эдуардовна с 2004 года является организатором и руководителем летних языковых стажировок учащихся в Великобритании. Кроме того, она входит в состав республиканской комиссии экспертов ЕГЭ по английскому языку и является постоянным членом ГЭК.

Эмма Сафиуллина также проводит экзамены на сдачу Cambridge English Exams уровней YLE, KET, PET.