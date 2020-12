Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал недавно выпущеный клип председателя Общественной палаты РБ Ростислава Мурзагулова «Моргенштерн». Хабиров остался недоволен таким творчеством.

Главе Башкирии очень не понравился клип. Кроме того, он получил критику со стороны коллег, в том числе из Москвы. Я считаю, что он нанес мне репутационный ущерб. Я высказал ему в грубой форме. Это недопустимо, пояснил Хабиров. Он также рассказал, что ранее у него был разговор с Ростиславом Мурзагуловым по поводу творчества последнего. Радий Хабиров признался, что ему не интересно, чем он занимается, однако его сильно возмутила съемка клипа в здании правительства. Напомним, Ростислав Мурзагулов снял клип на песню «Моргенштерн», в котором высмеял стереотипы о чиновниках, гребущих деньги чемоданами, унижающих подчиненных и пристающих к сексапильным секретаршам. Несколько кадров сняли около Белого дома в Уфе, а также в коридоре здания.

