Главе Башкирии очень не понравился клип. Кроме того, он получил критику со стороны коллег, в том числе из Москвы.
Я считаю, что он нанес мне репутационный ущерб. Я высказал ему в грубой форме. Это недопустимо, пояснил Хабиров.
Он также рассказал, что ранее у него был разговор с Ростиславом Мурзагуловым по поводу творчества последнего. Радий Хабиров признался, что ему не интересно, чем он занимается, однако его сильно возмутила съемка клипа в здании правительства.
Напомним, Ростислав Мурзагулов снял клип на песню «Моргенштерн», в котором высмеял стереотипы о чиновниках, гребущих деньги чемоданами, унижающих подчиненных и пристающих к сексапильным секретаршам. Несколько кадров сняли около Белого дома в Уфе, а также в коридоре здания.