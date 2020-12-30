Госдума поддержала инициативу сделать социально значимые сайты бесплатными

Такую информацию сообщает RT со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента. Депутаты, которые решили поддержать эту инициативу, отметили, что благодаря этому законопроекту граждане смогут воспользоваться услугами социально значимых сайтов без проведения какой-либо оплаты. Перечень таких сайтов был составлен при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.