Госдума поддержала инициативу сделать социально значимые сайты бесплатными

Правительство России внесло в государственную думу законопроект, благодаря которому будет обеспечен бесплатный доступ к российским социально значимым интернет-ресурсам.

Такую информацию сообщает RT со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента. Депутаты, которые решили поддержать эту инициативу, отметили, что благодаря этому законопроекту граждане смогут воспользоваться услугами социально значимых сайтов без проведения какой-либо оплаты. Перечень таких сайтов был составлен при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Отмечается, что внедрение этой инициативы особенно важно в условиях сложной эпидемиологической обстановки и при соблюдении режима самоизоляции.

