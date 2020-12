Елена Шишко не явилась на допрос по делу «золотой коллекции Ленфильма»

Прибравшая к рукам золотую коллекцию киностудии «Ленфильм» Елена Шишко не явилась на допрос в управление экономической безопасности.

Напомним, в 2009 году компания, которую возглавляет Шишко (ООО «Твин СП»), получила лицензию Госфильмофонда на управление золотой коллекцией киностудии «Ленфильм». Лицензия была выдана без проведения необходимых конкурсных процедур на срок до 2030 года. В коллекции находятся легендарные советские киноленты: «Полосатый рейс», «Старик Хоттабыч», «Человек-амфибия» и другие, не менее известные, пишет newia.ru. В прокуратуре Московской области (она является участником процесса, так как Госфильмофонд размещается под Москвой) сообщили, что Минкульт подал в суд. Ответчиками являются компания Елены Шишко и ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм». Эксперты Министерства культуры считают, что договоры, позволяющие Шишко распоряжаться коллекцией фильмов, необходимо признать недействительными. Также было заведено уголовное дело, в рамках которого примерно 2 недели назад в офисе компании Шишко были изъяты документы. Владелица компании на допрос не явилась. Как сообщил журналистам источник в силовых структурах, дальнейшее игнорирование допросов приведет к наложению соответствующих санкций. В свою очередь, «Ленфильм» и Минкульт пока воздерживаются от комментариев. Там заявили, что не будут оценивать ситуацию, пока проводятся следственные действия. Что касается Шишко, то она также не желает рассказывать о своем видении ситуации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter