Экологии Башкирии на пользу: кто сохраняет природу республики

Полный выпуск беседы можно посмотреть на личной странице руководителя филиала, а также в youtube-канале UTV.
«Охраняя природу от человека, мы сохраняем ее для человека. Очень мне понравилась эта фраза Владимира Кузнецова. Как по мне, она максимально раскрывает миссию всех сотрудников Национального парка "Башкирия"», - написал в своем блоге Егор Фисюк.
Напомним, что директор башкирского филиала МТС запустил цикл встреч с самыми яркими личностями Башкирии, которые делятся своими мыслями, жизненными принципами и опытом.