Экологии Башкирии на пользу: кто сохраняет природу республики

Экологии Башкирии на пользу: кто сохраняет природу республики
Экологии Башкирии на пользу: кто сохраняет природу республики
Сегодня, 18:07ОбществоФото: UTV
Директор башкирского филиала МТС Егор Фисюк и директор нацпарка «Башкирия» Владимир Кузнецов честно и откровенно рассказали про инклюзивный туризм в Башкирии, поговорили про лесные пожары, а также о том, кто считает медведей и строит избушки.

Полный выпуск беседы можно посмотреть на личной странице руководителя филиала, а также в youtube-канале UTV.

«Охраняя природу от человека, мы сохраняем ее для человека. Очень мне понравилась эта фраза Владимира Кузнецова. Как по мне, она максимально раскрывает миссию всех сотрудников Национального парка "Башкирия"», - написал в своем блоге Егор Фисюк.

Напомним, что директор башкирского филиала МТС запустил цикл встреч с самыми яркими личностями Башкирии, которые делятся своими мыслями, жизненными принципами и опытом.

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МТС
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