«Взяли в заложники». Жители Башкирии обратились к Путину из-за застройщика

Жильцы села Кусимовский рудник в Абзелиловском районе Башкирии неоднократно жаловались на компанию застройщика ООО «Кристалл» и субарендатора ООО «Родина», которая перекрыла им проезд к дому в жилом комплексе «Родина». Теперь они обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью.

Ещё в 2015 году компания ООО «Кристалл» получила участок на берегу озера Банное для постройки жилого комплекса «Родина» из одного многоквартирного дома, а также дачей и таунхаусов. Спустя два года началась продажа квартир, одну из них в 2018 году и приобрела наша собеседница Олеся Михалевская. Всего выкуплено 116 квартир. Застройщик, по её словам, обещал создать там магазины, фитнес-залы, детские площадки, дороги, а также бесплатный пляж и огромное количество лиственниц на территории. Однако в 2018 году, как рассказывает Олеся, деревья обнесли лентами, а рабочие сказали, что готовится их вырубка. Несмотря на то, что местные жители обратились в правоохранительные органы и администрацию, вырубка деревьев все же началась через несколько дней. По окончании работ прокуратура приняла заявление, а уголовное дело за незаконную вырубку лиственниц было возбуждено только спустя несколько недель. В Башкирии «неустановленные лица» вырубили 97 лиственниц под застройку Олеся рассказывает, что позже с угрозами начала звонить представитель компании ООО «Кристалл» и директор ООО «Родина» (является ресурсоснабжающей организацией и субарендатором объектов — прим.ред.) Анастасия Климова. После этого началась травля жителей, сказала собеседница. Как рассказывает Олеся Михалевская, в начале этого года был закрыт один подъезд к дому, а в октябре Климова якобы распорядилась закрыть и засыпать землей все проезды к многоквартирному дому. Никакой возможности попасть в свои квартиры у жильцов дома не осталось. Ворота были открыты только после обращения жителей в правоохранительные органы, а землю жители убирали самостоятельно, пишут жители. Однако позже, как говорит Олеся, ворота вновь закрылись — свободно проехать к дому теперь никак нельзя. По ее словам, за въезд на территорию компания просит по 500 рублей с каждой квартиры ежемесячно. Как рассказывают жители, они обращались в администрацию Абзелиловского района и в свой Ташбулатовский сельсовет, однако руководство на это отвечает: «Договаривайтесь с застройщиком». Олеся Михалевская также обратилась в прокуратуру, но ответа оттуда так и не поступило. Photo: Mkset.ru Сейчас жильцы пользуются так называемой «козьей тропой», по которой, в случае необходимости, не доберутся ни пожарные, ни скорая помощь. Первый заместитель главы администрации Абзелиловского района Руслан Халилов пояснил Mkset, что в экстренной ситуации застройщик откроет ворота и пропустит спецслужбы на дорогу. Photo: Mkset.ru Летом собственники дома записали видеообращение главе Башкирии Радию Хабирову, которое не дало результатов. Тогда жильцы создали петицию и написали жалобу президенту России Владимиру Путину: Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда, мы заложники жадности застройщика и попустительства местных властей. Просим помочь нам в решении нашей проблемы. Photo: Mkset.ru Замглавы Руслан Халилов рассказал журналисту Mkset, что администрация выступает между компанией и жильцами посредником. На встрече, которая состоялась в октябре, ООО «Родина» предложило собственникам подписать договор на оказание услуг по охране территории и очистке снега, однако те не согласились, и позже компания перекрыла въезд. Тогда сторонам договориться не удалось, однако попытки «посадить всех за стол переговоров» руководство района прекращать не собирается. Не все жители согласны на эти проезды. Мы от проблем не бегаем, мы готовы ещё раз посадить стороны за стол переговоров. Нужен диалог, сказал Руслан Халилов. Он также добавил, что представители компании готовы идти на переговоры и решать вопрос с каждым из жильцов отдельно. Video: Mkset.ru Анастасия Климова, представляющая компании «Родина» и «Кристалл», рассказала, что ограждена дорога, ведущая к дому отдыха «Кусимово», так как из-за пандемии коронавируса он не работает — объект законсервирован ориентировочно до весны 2021 года. У многоквартирного дома есть отдельный въезд, доступ к которому никак не ограничен. В свою очередь, по её словам, собственники незаконно проникают на территорию дома отдыха, так как им она не принадлежит. Собственники дома не имеют права использовать чужую территорию, не имеют право мусор выбрасывать на чужой территории, не имеют права машины ставить на чужой территории, не имеют право оскорблять сотрудников организации и многое другое на чужой территории, сказала Климова. Она также добавила, что у собственников дома есть своя территория с нормальным выездом, поэтому «им никто ничего не должен». Кроме того, как заявила Анастасия Климова, жильцы дома являются злостными неплательщиками услуги ЖКХ. Компания предлагала заключить жильцам договор на проезд через территорию дома отдыха на платной основе ещё в начале лета, однако, с ее слов, собственники от такого предложения отказались. Климова также направила в редакцию Mkset пояснительное письмо, в котором говорится следующее: ООО «Родина» на основании договора аренды от 01.06.2020 года содержит территорию д/о Кусимово и несет бремя содержания в рамках действующего законодательства. ООО «Родина» не имеет обязательств перед третьими лицами о предоставлении в использование своего имущества третьим лицам, а также не ограничивает и не нарушает ничьи права, т. к. на территории д/о Кусимово никто не проживает, объект не работает и закрыт с 13.11.2020 года до весны 2021 года. Предложения ООО «Родина» в адрес ТСН «Родина» эксплуатирующей организации вышеуказанного МКД о заключение договора на проезд через территорию д/о Кусимово на платной основе было направлено в начале июня 2020 года. Предложение собственниками и общим собранием собственников дома не принято, договора не заключены.

