«Взяли в заложники». Жители Башкирии обратились к Путину из-за застройщика

Однако позже, как говорит Олеся, ворота вновь закрылись — свободно проехать к дому теперь никак нельзя. По ее словам, за въезд на территорию компания просит по 500 рублей с каждой квартиры ежемесячно. Как рассказывают жители, они обращались в администрацию Абзелиловского района и в свой Ташбулатовский сельсовет, однако руководство на это отвечает: «Договаривайтесь с застройщиком». Олеся Михалевская также обратилась в прокуратуру, но ответа оттуда так и не поступило.