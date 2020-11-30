В нескольких районах Башкирии выросло количество выявленных детей-сирот

Так, увеличение детей-сирот в 2020 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирован в городах Стерлитамак и Сибай, Мелеузовском, Белебеевском, Ишимбайском, Дюртюлинском, Аургазинском, Балтачевском, Караидельском, Нуримановском и Татышлинском районах.
Уменьшилось количество детей-сирот за три квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Илишевском и Гафурийском районах, городах Салават и Октябрьский. А также в Давлекановском, Кушнаренковском, Благоварском и Уфимском районах.