В нескольких районах Башкирии выросло количество выявленных детей-сирот

Уменьшилось количество детей-сирот за три квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Илишевском и Гафурийском районах, городах Салават и Октябрьский. А также в Давлекановском, Кушнаренковском, Благоварском и Уфимском районах.