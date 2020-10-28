В закон о детях-сиротах внесена новая льгота

Как сообщает fedpress.ru, министерством просвещения РФ подготовлена поправка в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», призванная дать возможность таковым бесплатно получить второе профессиональное образование.
Речь идет и о детях-сиротах, которые имеют ограничения по здоровью. Она начнет действовать с 1 сентября будущего года.
Документом, уже размещенным на федеральном портале проектов нормативных актов, предусмотрена очная форма обучения в случае двукратного прохождения профподготовки по профессиям рабочих и служащих. Оплачивать обучение будут регионы.