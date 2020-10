В закон о детях-сиротах внесена новая льгота

С 1 сентября будущего года у детей-сирот появится новая льгота.

Как сообщает fedpress.ru, министерством просвещения РФ подготовлена поправка в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», призванная дать возможность таковым бесплатно получить второе профессиональное образование. Речь идет и о детях-сиротах, которые имеют ограничения по здоровью. Она начнет действовать с 1 сентября будущего года. Документом, уже размещенным на федеральном портале проектов нормативных актов, предусмотрена очная форма обучения в случае двукратного прохождения профподготовки по профессиям рабочих и служащих. Оплачивать обучение будут регионы.

