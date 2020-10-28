В закон о детях-сиротах внесена новая льгота

В закон о детях-сиротах внесена новая льгота

Сегодня, 00:01ОбществоPhoto: pixabay.com
С 1 сентября будущего года у детей-сирот появится новая льгота.

Как сообщает fedpress.ru, министерством просвещения РФ подготовлена поправка в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», призванная дать возможность таковым бесплатно получить второе профессиональное образование.

Речь идет и о детях-сиротах, которые имеют ограничения по здоровью. Она начнет действовать с 1 сентября будущего года.

Документом, уже размещенным на федеральном портале проектов нормативных актов, предусмотрена очная форма обучения в случае двукратного прохождения профподготовки по профессиям рабочих и служащих. Оплачивать обучение будут регионы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы