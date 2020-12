Депутат из Башкирии требует остановить слив сточных вод в реку Дёма

Депутат совета СП Зубовский сельсовет Уфимского района Артём Агидуллин заявил, что ежедневно в реку Дёма попадают сотни кубометров неочищенных стоков. В связи с этим он готовит обращения в правоохранительные органы, а также в правительства Башкирии и РФ.

Как сообщает депутат, в селе Зубово вблизи жилых комплексов «Зубово Лайф-2» и «Зубово Лайф Гарден» имеются не введенные в эксплуатацию очистные сооружения. Застройщиком ЖК выступает группа компаний «Жилой квартал». Жители села Зубово ещё в 2018 и 2019 годах обратились с жалобами о сливе стоков в реку Дёма. В мае этого года были обнаружены две трубы, которые, как выяснила прокуратура, принадлежат компании «Сервис-С». По словам Артёма Агидуллина, организация без разрешения осуществляет по этим трубам выбросы хозяйственно-бытовых сточных вод. Одна из труб была демонтирована, а другая — порвана, однако в сентябре выяснилось, что она отремонтирована. Кроме того, была найдена ещё и третья труба. Есть все основания полагать, что администрация сельсовета преднамеренно затягивает с демонтажем трубы и, соответственно, привлечением ООО «Сервис-С» к уголовной ответственности, сообщил Артёма Агидуллин. Photo: Артур Агидуллин Минэкологии РБ, согласно заявлению депутата, установило, что из первой трубы вытекли остатки жидкости с запахом стоков. В настоящее время готовятся заявления и материалы для подачи в региональные и федеральные правоохранительные органы, ведомства по экологии и правительства. Депутаты, экологи, надзорные органы помогите нам остановить сброс стоков! Власти должны принять меры! Иначе по реке Дема так и будет течь «говно», сказал депутат.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter