Депутат из Башкирии требует остановить слив сточных вод в реку Дёма

Жители села Зубово ещё в 2018 и 2019 годах обратились с жалобами о сливе стоков в реку Дёма. В мае этого года были обнаружены две трубы, которые, как выяснила прокуратура, принадлежат компании «Сервис-С». По словам Артёма Агидуллина, организация без разрешения осуществляет по этим трубам выбросы хозяйственно-бытовых сточных вод. Одна из труб была демонтирована, а другая — порвана, однако в сентябре выяснилось, что она отремонтирована. Кроме того, была найдена ещё и третья труба.