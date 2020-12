За минувшие сутки из московских коронавирусных госпиталей выписались больше пяти тысяч пациентов.

По сообщению газеты “Известия”, за прошлые сутки из коронавирусных отделей московских больниц выписали пять тысяч семьдесят три человека. У всех методом тестирования подтверждено успешное лечение коронавирусной инфекции. Всем пациентам, которых выписывают из COVID отделений, предлагают стать донорами плазмы при условии отсутствия противопоказаний.

