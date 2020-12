Автоэксперт объяснил, зачем нужны корректировки теоретической части экзамена на права

Председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин рассказал о возможных изменениях в теоретической части экзамена ГИБДД на получение водительского удостоверения.

Корректировка содержания теории связана с возможным введением уроков на тему аварий на дорогах. Как объяснил автоэксперт, такие нововведения приведут к расширению учебной программы в автошколах. Как сообщает RT, будущим водителям в рамках обучения будут рассказывать о причинах ДТП и очагах аварийности. Как отметил Похмелкин, ничего плохого в такой инициативе он не видит, напротив, это будет крайне полезной практикой. Поэтому решение этого вопроса требует обсуждений, так как предупреждение аварий — важнейшая задача ПДД, а каждый участник дорожного движения должен осознавать, какие его действия и посторонние факторы могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций. Он подчеркнул, что объективно оценить возможные изменения в теории экзамена можно будет только после того, как этот материал будет облачен в удобную для изучения программу, а полученные в ходе преподавания знания можно будет проверять по специально разработанным стандартам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter