Автоэксперт объяснил, зачем нужны корректировки теоретической части экзамена на права

Автоэксперт объяснил, зачем нужны корректировки теоретической части экзамена на права

Вчера, 19:03ОбществоPhoto: pixabay.com
Председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин рассказал о возможных изменениях в теоретической части экзамена ГИБДД на получение водительского удостоверения.

Корректировка содержания теории связана с возможным введением уроков на тему аварий на дорогах. Как объяснил автоэксперт, такие нововведения приведут к расширению учебной программы в автошколах.

Как сообщает RT, будущим водителям в рамках обучения будут рассказывать о причинах ДТП и очагах аварийности. Как отметил Похмелкин, ничего плохого в такой инициативе он не видит, напротив, это будет крайне полезной практикой. Поэтому решение этого вопроса требует обсуждений, так как предупреждение аварий — важнейшая задача ПДД, а каждый участник дорожного движения должен осознавать, какие его действия и посторонние факторы могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций.

Он подчеркнул, что объективно оценить возможные изменения в теории экзамена можно будет только после того, как этот материал будет облачен в удобную для изучения программу, а полученные в ходе преподавания знания можно будет проверять по специально разработанным стандартам.

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