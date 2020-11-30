Автоэксперт объяснил, зачем нужны корректировки теоретической части экзамена на права

Как сообщает RT, будущим водителям в рамках обучения будут рассказывать о причинах ДТП и очагах аварийности. Как отметил Похмелкин, ничего плохого в такой инициативе он не видит, напротив, это будет крайне полезной практикой. Поэтому решение этого вопроса требует обсуждений, так как предупреждение аварий — важнейшая задача ПДД, а каждый участник дорожного движения должен осознавать, какие его действия и посторонние факторы могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций.