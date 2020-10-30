Суд оштрафовал участника митинга против главы Ишимбайского района Башкирии

Суд оштрафовал участника митинга против главы Ишимбайского района Башкирии

Вчера, 17:09ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Вчера, 29 октября, арестовали активного участника митингов в Ишимбае Фарита Рахматуллова. За два эпизода 19 и 26 сентября ему присудили штраф в 40 тысяч рублей.

Как рассказал Фарит Рахматуллов, в аресте участвовали две машины и семь человек. Сотрудники доставили его в суд, где он пробыл почти до вечера. По его словам, из-за болезни суд не имел права посадить или отправить на исправительные работы. В связи с этим Рахматуллову выписали штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.

Обжаловать решение не имеет смысла, только будет потрачено время. Всё равно оставят решение суда в силе,пишет активист.

Он обратился за помощью, чтобы выплатить штраф. На данный момент, как рассказал мужчина, у него нет работы и средств.

За то, что говорил правду, стоял на защите прав народа, в нашем царстве-государстве надо платить, сказал Фарит Рахматуллов.

Напомним, 19 и 26 сентября в Ишимбае прошли народные сходы за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Позже, в начале октября, к Фариту Рахматуллову приходили сотрудники полиции, чтобы доставить его в суд. Тогда мужчина был в плохом состоянии после перенесённого инсульта.

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