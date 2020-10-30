Суд оштрафовал участника митинга против главы Ишимбайского района Башкирии

Как рассказал Фарит Рахматуллов, в аресте участвовали две машины и семь человек. Сотрудники доставили его в суд, где он пробыл почти до вечера. По его словам, из-за болезни суд не имел права посадить или отправить на исправительные работы. В связи с этим Рахматуллову выписали штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.