«В честь праздника прыгнул с парашютом»: как уфимцы отпраздновали 100-летие комсомола

Общественная организация была основана в далеком 1918 году и перестала существовать около 20 лет назад. ВЛКСМ призывал молодежь служить обществу. Комсомольцы были теми, на кого равнялись подростки и дети.

Торжественное мероприятие под говорящим названием «Главное, ребята, сердцем не стареть!» собрало бывших башкирских комсомольцев. Сюда пришли и нынешние члены студенческих объединений.

Атмосфера тех лет была восстановлена многочисленной атрибутикой, стендами и выставкой. Гостей праздника приветствовали министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов и ветераны ВЛКСМ - первый секретарь Башкирского обкома ВЛКСМ Рафаэль Сафуанов и секретарь Башкирского обкома ВЛКСМ Светлана Пронина.

Рифкат Асаев из Благоварского района признается, что вся его судьба связана с комсомолом.

- Я в те года работал заворгом, мои семь лет жизни прошли в райкоме комсомола. В годы службы в армии – 1973-1975 годы в штабе дивизии занимался обменом комсомольских билетов. То есть вот эти комсомольские билеты выписывал сам, - говорит он и показывает собственный билет. – Тяжелые воспоминания связаны с периодом, когда мы отправляли ребят в ряды Советской армии. С нашего района трое при выполнении интернационального долга погибли в Афганистане. Я помню их имена. Когда привезли их домой в гробах, было очень страшно. Я всегда считал себя виноватым за это.

«Нас с маленьких должностей учили управлять людьми. Сегодня таких, как мы вы сейчас называете менеджерами. После комсомола я четыре года работал парторгом в одном колхозе. Затем меня избрали секретарем райсовета, в райкоме партии также долго работал. Комсомол был местом подготовки кадров. Я не жалею, что столько лет отдал комсомолу, - говорит он.

Лариса Алексеева работала заведующей обкома комсомола. Сегодня она председатель Рескома РБ Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий.

- Я была заведующей отделом научной молодежи обкома комсомола. Самое интересное, что мы сделали – конкурс лауреатов премии ленинского комсомола в области науки, техники и производства. Сегодня те, кто тогда был награжден этой премией, стали известнейшими врачами, академики, даже баллотировались в президенты. К примеру, Заслуженный врач РБ, профессор Юрий Новиков, генеральный директор ООО ММК "Витадент" Радмир Хасанов, доктор технических наук, политик Сергей Веремеенко. И самое главное, в 1985 году мы создали центры Научно-технического творчества. Эти центры все еще существуют, они переросли в крупнейшие научно-производственные предприятия. Например, завод «Полигон». Он тогда проиграл конкурс, но несмотря на это, на сегодняшний день – это крупнейший завод в области оптиковолоконных технологий, - рассказывает она.

Экс-министр промышленности и инновационной политики РБ Роберт Вагапов тоже был в рядах комсомольцев. В честь 100-летия ВЛКСМ он прыгнул с парашютом. Из комсомольской молодости с улыбкой вспоминает время, когда они в июле 1979 года стройотрядом в Ульяновске строили взлетно-посадочную полосу. «Мы работали с утра до вечера и были очень рады, когда нам привезли необходимое количество бетона», - рассказывает он.