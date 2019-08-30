Об оптимизации бизнес-процессов рассказали эксперты по комплаенс

Тему интеграции комплаенс-систем обсудили эксперты в ходе II Ежегодной конференции «Комплаенс сегодня: защититься от рисков и выйти в плюс». Руководитель направления “комплаенс” УК «Роснано» Юлия Циндик выступила с докладом на тему «Как построить эффективную комплаенс-функцию» и сообщила о популярных этапах интеграции данной системы на примере своей организации, сообщает NewsNN.

Она подчеркнула, что на первом этапе внедрения системы необходимо провести тщательную аналитику компании. Здесь важно дать рациональную оценку нынешних бизнес-процессов компании и подготовить актуальный список комплаенс-рисков.

После, основываясь на них, следует организовать годовой риск-ориентированный комплаенс-план. Опираясь на него, следует прибегнуть к снижению этих самых рисков и оптимизации бизнес-процессов.

Циндик подчеркнула, что главный пример данной системы - это повышение квалификации и информированности сотрудников. Так, в “Роснано” новые работники обучаются на курсе «Противодействие коррупции» и знакомятся с корпоративными правилами поведения; получают всю необходимую информацию через портал компании по этике и актуальным вопросам противодействия коррупции.

Не менее важным этапом также является переоценка рисков и адекватная оценка комплаенс-плана. Здесь руководителям компании необходимо понять, достигли ли поставленные цели и были ли произведены какие-либо позитивные изменения. Кроме того, результаты проведенных мероприятий должны быть опубликованы - именно в этом заключается принцип социальной ответственности бизнеса. Так, ежегодно, исходя из антикоррупционного плана, “Роснано” подготавливает отчет о проделанной работе, который после отправляет в совет директоров АО «Роснано» и ООО «УК «Роснано».