Адвокат рассказал о местонахождении лиц для обмена между Москвой и Киевом

Этим он опроверг ранее распространенную информацию о доставке этих лиц в Киев самолетом, сообщает 30 августа газета «Известия» .

Рыбин призвал не реагировать на фейковые сообщения. Он добавил, что глава Украины Владимир Зеленский пока не принял решения о помиловании россиян, удерживаемых в Киеве. Это является обязательным для совершения обмена.