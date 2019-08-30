Адвокат рассказал о местонахождении лиц для обмена между Москвой и Киевом
Вчера, 20:50ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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По словам адвоката Валентина Рыбина, все задержанные, которых готовят к обмену между Россией и Украиной, в данный момент находятся в местах предварительного заключения или в пунктах сбора.
Этим он опроверг ранее распространенную информацию о доставке этих лиц в Киев самолетом, сообщает 30 августа газета «Известия».
Рыбин призвал не реагировать на фейковые сообщения. Он добавил, что глава Украины Владимир Зеленский пока не принял решения о помиловании россиян, удерживаемых в Киеве. Это является обязательным для совершения обмена.
Власти Украины сообщили о продолжении процесса переговоров. В Киеве также опровергли информацию о завершении процедуры обмена.
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