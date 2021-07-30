В новом учебном году школьники будут учиться очно, но с ограничениями

По данным «Известий» как минимум 27 регионов России намерены открыть учебный год в традиционном очном формате. Несмотря на то, что штамм «Дельта», распространяющийся в России, более опасен для детей, чем предыдущие, эксперты полагают, что переход на дистанционный формат обучения не нужен.
Так, в рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что в первую очередь необходимо минимизировать контакты детей внутри школы. предполагается, что за каждым классом будет закреплен кабинет для уроков. Для этой же цели будет составляться график посещения столовой. Работники столовой должны будут использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. В санузлах школ должны быть размещены мыло и антисептики.
Среди рекомендаций интересный запрет. Нельзя формировать группы из учеников разных классов для вечерних и дополнительных занятий. Спортивные мероприятия на открытом воздухе также запрещаются.
Среди самых сложно выполнимых рекомендаций – по возможности сократить число школьников в одном классе.