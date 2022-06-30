В Башкирии установят штрафы за обман при вывозе мусора

По словам председателя парламента Константина Толкачева, в проекте закона речь идет о штрафах должностным и юридическим лицам. Так, в тексте закона предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей — юридическим. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет составлять уже от 3 до 5 тысяч рублей и от 15 до 30 тысяч рублей соответственно.