В Башкирии установят штрафы за обман при вывозе мусора

В Башкирии установят штрафы за обман при вывозе мусора
В Башкирии установят штрафы за обман при вывозе мусора
Сегодня, 09:38ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Соответствующий законопроект депутаты Башкирии намерены принять сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Госсобрания.

В Башкирии установят штрафы за нарушения при обращении с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии, в законопроекте предлагается установить административную ответственность за нарушения при размещении информации в ГИС «ТКО-Башкортостан», а именно за неполные или недостоверные сведения, либо же их отсутствие.

По словам председателя парламента Константина Толкачева, в проекте закона речь идет о штрафах должностным и юридическим лицам. Так, в тексте закона предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей — юридическим. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет составлять уже от 3 до 5 тысяч рублей и от 15 до 30 тысяч рублей соответственно.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля тарифы на отопление, электроэнергию, вывоз мусора, а также холодное и горячее водоснабжение будут повышены. Так, величина платы за вывоз мусора не изменится в зонах № 3 (ООО РО «Эко-Сити»), 4 (ООО «Экология Т») и 4+ (ООО «Дюртюлимелиоводстрой»): 590,3, 595,2 и 659,7 рубля за кубометр соответственно. В зонах № 1 (МУП «Спецавтохозяйство») и № 2 (ООО «Дюртюлимелиеводстрой») тарифы возрастут до 514,9 и 594,2 рубля за один кубометр.

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