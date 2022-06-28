В Башкирии с 1 июля совокупный рост платы за коммунальные услуги не превысит 6,4%

С 1 июля в Башкирии вырастут тарифы на отопление, электроэнергию, вывоз мусора, а также холодное и горячее водоснабжение, сообщили в Госкомитете по тарифам РБ.

Так, в июле электроэнергия подорожает на 5,1%, газ — 3%, а стоимость других коммунальных услугах в среднем по республике не превысит 4,4%. Что касается тарифов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, то, по информации Госкомитета по тарифам РБ, стоимость не изменится в зонах № 3 (ООО РО «Эко-Сити»), 4 (ООО «Экология Т») и 4+ (ООО «Дюртюлимелиоводстрой»): 590,3, 595,2 и 659,7 рубля за кубометр соответственно. В зонах № 1 (МУП «Спецавтохозяйство») и № 2 (ООО «Дюртюлимелиеводстрой») тарифы возрастут до 514,9 и 594,2 рубля за один кубометр. Подчеркивается, совокупная плата за целый набор коммунальных услуг не превысит 6,4%. Отметим, что с 1 сентября согласно постановлению Правительства РФ, плату за сверхнормативы по содержанию общедомового имущества переложат с управляющих компаний на жильцов. Ранее мы сообщали, что в июне в Уфе начинается массовая проверка счетчиков в квартирах. Проверять приборы учета горячей воды и теплоэнергии в квартирах уфимцев будут сотрудники ООО «Городской абонентской службы».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter