«Башнефть» снизила на 8% суммарную нагрузку на атмосферный воздух

Напомним, в 2020 году на проекты по защите окружающей среды «Башнефть» направила 5,6 млрд руб. Так, в рамках реализации природоохранных инициатив компания переработала более 155 тыс. тонн нефтесодержащих отходов. Процесс утилизации организован на спецплощадках с применением современных технологий, которые прошли госэкспертизу и признаны наиболее безопасными для окружающей среды. Компания рекультивировала более 1500 га земель на территории разработки нефтяных месторождений в Башкортостане и провела работу по восполнению водных и лесных ресурсов в Башкирии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В водные объекты этих регионов работники «Башнефти» выпустили более 1,2 млн мальков рыб ценных пород, очистили от бытового мусора 5,5 квадратных км прибрежных территорий. Также башкирские нефтяники высадили свыше 240 тыс. елей и сосен на площади 60 га в нескольких районах Башкортостана.