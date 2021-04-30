«Башнефть» снизила на 8% суммарную нагрузку на атмосферный воздух

В рамках реализации в 2020 году газовой программы АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть») была обновлена инфраструктура объектов подготовки и сдачи газа — в частности, система газопроводов и мультифазных насосных станций. Также была запущена реконструированная электростанция в Дуванском районе республики, дополнительно вовлекшая в в годовой производственный оборот 750 тыс. м3 попутного нефтяного газа.
«Башнефть» продолжила техническое перевооружение уфимского нефтеперерабатывающего комплекса — строит резервной технологическую линию установки производства элементарной серы на «Башнефть-УНПЗ», возводит комплекс сероочистки и блока отпарки кислых стоков на «Башнефть-Новойле», реконструирует установку производства серы, утилизации и очистки газов разложения установок АВТ на «Башнефть-Уфанефтехим».
Кроме того, в минувшем году «Башнефть» аккредитовала высокотехнологичную систему контроля качества воздуха по международному стандарту ГОСТ (ISO/IEC 17025-2019). Эта система включает в себя лабораторию охраны окружающей среды с двумя автоматизированными станциями контроля атмосферного воздуха, расположенными в жилых кварталах Уфы, примыкающих к промышленной зоне. Новое оборудование с современным программно-техническим обеспечением оперативно определяет содержание загрязняющих веществ, а полученная информация в автоматическом режиме поступает в Министерство экологии РБ.
Напомним, в 2020 году на проекты по защите окружающей среды «Башнефть» направила 5,6 млрд руб. Так, в рамках реализации природоохранных инициатив компания переработала более 155 тыс. тонн нефтесодержащих отходов. Процесс утилизации организован на спецплощадках с применением современных технологий, которые прошли госэкспертизу и признаны наиболее безопасными для окружающей среды. Компания рекультивировала более 1500 га земель на территории разработки нефтяных месторождений в Башкортостане и провела работу по восполнению водных и лесных ресурсов в Башкирии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В водные объекты этих регионов работники «Башнефти» выпустили более 1,2 млн мальков рыб ценных пород, очистили от бытового мусора 5,5 квадратных км прибрежных территорий. Также башкирские нефтяники высадили свыше 240 тыс. елей и сосен на площади 60 га в нескольких районах Башкортостана.