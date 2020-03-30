В Башкирии сообщили об уровне рек из-за половодья

По информации ведомства, в настоящий момент на реках республики наблюдается разрушение ледового покрова, ледоход остаточные забереги.

К текущему моменту толщина льда на Уфе и Белой составляет от 20 до 40 сантиметров, что ниже нормы от 20 до 50 сантиметров. В рее Урал толщина льда составляет от 10 до 70 сантиметров.

В настоящий момент ото льда освободились реки Усень, База, Мелеуз, Уршак, Быстрый Танып, Селеук. Реки вскрылись на 15 дней раньше, чем планировалось.