В Башкирии сообщили об уровне рек из-за половодья
30 марта, 16:47ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Подробности сообщили в региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, в настоящий момент на реках республики наблюдается разрушение ледового покрова, ледоход остаточные забереги.
К текущему моменту толщина льда на Уфе и Белой составляет от 20 до 40 сантиметров, что ниже нормы от 20 до 50 сантиметров. В рее Урал толщина льда составляет от 10 до 70 сантиметров.
В настоящий момент ото льда освободились реки Усень, База, Мелеуз, Уршак, Быстрый Танып, Селеук. Реки вскрылись на 15 дней раньше, чем планировалось.
На горных реках Инзер, Сим, Ай наблюдается ледоход, вскрытие постепенное без ледовых заторов и сопровождается колебаниями уровней воды от -32 до +13 см. В целом по республике происходят колебания уровней воды рек от -48 см до +15 см в сутки.
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