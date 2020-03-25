В Башкирии стартовало весеннее половодье, пока лишь на Агидели и Караидели

Накануне, 24 марта, стало известно, что в Башкирии отмечен небольшой подъем уровня воды на основных реках. Информацию опубликовал Башгидромет.

Так, в реке Агидель (Белая) возле города Стерлитамака воды прибыла на 1 см, а возле города Уфы – на 3 см.

Река Караидель (Уфа) возле поселка Шакша прибавила 16 см.

Река Дёма к деревни Бочкарево пока никак не проявила себя.