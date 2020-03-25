В Башкирии стартовало весеннее половодье, пока лишь на Агидели и Караидели
25 марта, 10:05ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Башгидромет дал прогноз развития ситуации.
Накануне, 24 марта, стало известно, что в Башкирии отмечен небольшой подъем уровня воды на основных реках. Информацию опубликовал Башгидромет.
Так, в реке Агидель (Белая) возле города Стерлитамака воды прибыла на 1 см, а возле города Уфы – на 3 см.
Река Караидель (Уфа) возле поселка Шакша прибавила 16 см.
Река Дёма к деревни Бочкарево пока никак не проявила себя.
По прогнозам синоптиков, к концу текущей недели должно начаться потепление, температура воздуха может повыситься до +7 градусов, так что паводок точно будет еще набирать обороты.
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