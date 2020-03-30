Сын Олега Газманова рассказал о режиме самоизоляции отца

Как отметил Родион, Олег Газманов сейчас дома, куда никого не впускает. Он также отметил, что из всей семьи только он и брат контактируют с внешним миром.

Ранее российского певца Льва Лещенко госпитализировали с диагнозом пневмония, которая, как выяснилось, была вызвана коронавирусом. Вскоре очаговая пневмония была диагностирована и у другого исполнителя, Игоря Николаева. Однако диагноз COVID-19 у него пока не подтвержден. Незадолго до этого многие российские звезды общались в тесном кругу на дне рождения у сестры известного композитора Игоря Крутого.