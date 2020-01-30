Путин высказался о важности «обратной связи» с гражданами

В частности, как подчеркнул Путин, подобные платформы необходимы для всех субъектов нашей страны, пишет РИА «Новости». Также президент добавил, что одной бюджетной поддержки для работы подобных платформ будет недостаточно, в связи с этим необходимо искать сторонние источники финансирования.

Путин отметил, что воплощение в жизнь национальных проектов в стране происходит благодаря усилиям, талантам и усердной работе населения России. Поэтому, по его мнению, все вопросы должны решаться не в стенах кабинетов, а напрямую с народом.

Также президент обратил внимание на то, что общение с чиновниками и властями существует не только в Московском регионе. Современные технологии и инновации позволяют властям решать проблемы россиян на расстоянии.

Непосредственно перед началом заседания Путин ознакомился с Центром управления регионом (ЦУР), который функционирует при правительстве Подмосковья начиная с конца 2018 года. Так, в подмосковном ЦУРе имеется специальная карта проблем населения. Все зарегистрированные обращения передаются ответственным органам, а уполномоченные, в свою очередь, устраняют проблему и делают так, чтобы она больше не возникла.

Каждый день сотрудники ЦУРа обрабатывают порядка 10-12 тысяч заявок. Всего в Центре работает 122 сотрудника из 30 ведомств и министерств.