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Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало федеральной компанией

Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией

14 июня 2024, 10:12
Фото: 1MI
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Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало федеральной компанией

Самолет Плюс — компания, которая стартовала в 2022 году как сервис, решающий вопросы недвижимости (продажа, аренда, ремонт, дизайн и т. д.). Спустя всего два года у компании открыто 2000 офисов по всей России. Как это удалось?

Всероссийский проект «Самолет Плюс» был создан в Башкирии. Учредитель и основатель компании уфимский предприниматель Рим Хасанов в 2023 году продал свою долю в проекте, сегодня проект принадлежит ведущему застройщику страны — группе «Самолет».

«Самолет Плюс» развивается по франшизе. Офис управляющей компании находится в Уфе (ул. Октябрьской Революции, 78), а всего в Башкирии работает более 60 франчайзи-партнеров. Каждый франчайзи-партнер управляет отдельным офисом с выделенной лицензией на определенную территорию.

Независимо от того, где находится офис компании, клиенты всегда могут рассчитывать на качественный сервис, поставленная задача будет решена оперативно и профессионально — все благодаря единому стандарту качества. Важно, что каждое агентство на платформе становится частью общей команды, делясь опытом и идеями, — это позволяет всей сети постоянно развиваться и улучшать качество предоставляемых услуг.

Отметим, что каждая квартира на вторичном рынке, попадая в реестр компании, проходит тройную независимую систему оценки рисков. При малейших сомнениях эксперта клиенту выдается соответствующее письменное уведомление. Сама работа с застройщиками находится на контроле центрального офиса в Москве.

Среди ноу-хау «Самолет Плюс» — сервис по ремонту на базе искусственного интеллекта. Так, в режиме реального времени буквально на встрече с клиентом агент может предложить разные варианты ремонта квартиры. Сервис за считанные минуты предлагает клиенту фактически дизайн-проект квартиры, а также способен посчитать примерный бюджет для генерируемых вариантов.

Все франчайзи-партнеры собираются дважды в год в Сочи и в Москве. Франчайзи-партнеры по Башкирии ежемесячно собираются в Уфе, чтобы синхронизировать и улучшить методы работы на территории республики.

— Отмечу, что главное — это коммуникация и дружественная атмосфера между руководством всех действующих офисов «Самолет Плюс» в Уфе. Сейчас мы активно занимаемся решением вопросов, направленных на повышение качества услуг для конечного клиента, а также внедряем единые стандарты для оперативной и более слаженной работы в рамках Уфы. Что касается вектора развития, то в ближайшей перспективе мы нацелены на углубленное обучение агентов в сфере продуктов субсидирования на рынке недвижимости — в том числе исходя из задачи привести рынок недвижимости в порядок и сделать его более открытым, — прокомментировала руководитель «Самолет Плюс» (ул.Айская, д. 58) в Уфе Яна Грязнова.

В настоящее время «Самолет Плюс» продолжает динамично развиваться и ставит новые амбициозные цели. Инвестируя в платформу, компания расширяет сотрудничество с девелоперами. На «витрине» компании на данный момент представлены проекты более 100 федеральных застройщиков, в ближайшее время планируется увеличить до 300, охватив таким образом 80% всех девелоперов России.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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