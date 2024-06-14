Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией

— Отмечу, что главное — это коммуникация и дружественная атмосфера между руководством всех действующих офисов «Самолет Плюс» в Уфе. Сейчас мы активно занимаемся решением вопросов, направленных на повышение качества услуг для конечного клиента, а также внедряем единые стандарты для оперативной и более слаженной работы в рамках Уфы. Что касается вектора развития, то в ближайшей перспективе мы нацелены на углубленное обучение агентов в сфере продуктов субсидирования на рынке недвижимости — в том числе исходя из задачи привести рынок недвижимости в порядок и сделать его более открытым, — прокомментировала руководитель «Самолет Плюс» (ул.Айская, д. 58) в Уфе Яна Грязнова.