Что будет в Уфе с жильём после закрытия господдержки ипотеки?

До окончания программы господдержки меньше месяца. Приобрести квартиру в новостройке по ставке 8% годовых можно до 1 июля. А как мы знаем, чем меньше времени, тем выше интерес. Только в апреле, согласно отчету ЦБ, выдачи по льготной ипотеке выросли на 15%. И это несмотря на ужесточение ее условий в декабре прошлого года.