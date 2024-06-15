Что будет в Уфе с жильём после закрытия господдержки ипотеки?

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 05:32
До окончания программы господдержки меньше месяца. Приобрести квартиру в новостройке по ставке 8% годовых можно до 1 июля. А как мы знаем, чем меньше времени, тем выше интерес. Только в апреле, согласно отчету ЦБ, выдачи по льготной ипотеке выросли на 15%. И это несмотря на ужесточение ее условий в декабре прошлого года.
Такое активное желание запрыгнуть в последний вагон заставляет россиян покупать недвижимость даже не на самых выгодных для себя условиях. Ведь после 1 июля на рынке останутся лишь адресные ипотечные программы. А воспользоваться ими может ограниченный круг лиц.
О программе господдержки
Запущенная в 2020-м, во время пандемии, она стала хорошей поддержкой как для застройщиков, так и для граждан. Приобрести недвижимость по сниженной ставке может практически каждый. Главное правило — сумма кредита не превышает 6 млн рублей для всех регионов, а первоначальный взнос составляет 30% от стоимости жилья.
Однако в дальнейшем формат льготной ипотеки «для всех и каждого» привел к высокому спросу и существенному росту цен на первичку. А значит и снижению ее доступности.
А сейчас, подогреваемые новостями о завершении программы, люди и вовсе покупают недвижимость не на самых выгодных для себя условиях, говорит эксперт по рынку недвижимости Анастасия Хитриневич:
— Спрос на новостройки в целом хороший, к тому же его подстегивает окончание программы Господдержки. Люди спешат «запрыгнуть в последний вагон», так что работы у застройщиков хватает. И здесь есть вероятность купить какой-то не очень удачный вариант. Например, программы без первоначального взноса не всегда выгодны из-за удорожания стоимости и т. д, но некоторые хватают все, что можно, поддаваясь ажиотажу.
Что будет дальше?
С 1 июля эксперты, очевидно, ожидают снижения выдачи ипотечных кредитов. Ведь воспользоваться льготными программами сможет лишь ограниченный круг лиц. Говорит Анастасия Хитриневич:
— С 1 июля у нас остается семейная ипотека. Пока, правда, неизвестно, на каких условиях. И программа для IT-специалистов под 5%. Она будет действовать до конца года. Так что, думаю, рынок новостроек будет чувствовать себя хорошо.
Тем не менее, определенные опасения о ситуации на первичном рынке все-таки есть. Ипотека станет менее доступной, а значит продажи упадут. По оценкам ряда экспертов, только в нашей республике стоит ожидать 30% снижения спроса на покупку недвижимости в новостройках. Готовы ли к такой ситуации местные застройщики? Говорит директор АНО Центр финансовых исследований РБ Евгений Декатов:
— Застройщики, на мой взгляд, к этому готовы. Для привлечения и сохранения потока покупателей планируются различные акции и специальные предложения. Например, клиент сможет получить ремонт в подарок или парковочное место. И, конечно, мы предполагаем увидеть постепенное выравнивание стоимости вторичного и первичного жилья. Сейчас же этот разрыв составляет порядка 50 процентов.
Спрос на вторичном рынке, действительно, снизился. Что в том числе объясняется ставками по ипотеке. На сегодняшний день в большинстве банков это около 18% годовых. А значит ежемесячный платеж для большинства становится просто непосильным.
Тем не менее, после отмены программы господдержки ряд экспертов все-таки прогнозирует рост спроса на вторичное жилье. В условиях высоких ставок на первичку, уже готовая квартира с ремонтом по более низкой цене может оказаться более привлекательным вариантом для граждан.