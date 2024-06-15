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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Уфе нашли мертвого индуса

В Уфе нашли мертвого индуса

15 июня 2024, 07:08
Фото: 1MI
Тело мужчины извлекли из воды этим утром, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.

Иностранный гражданин 2003 года рождения погиб в Уфе. Тело индийца, который пропал днем ранее в окрестностях реки Белой, нашли этим утром.

Отметим, что на территории водоема мужчина находился в компании двух своих знакомых. Им также потребовалась помощь спасателей.

Напомним, ранее во время купания в реке на пляже «Солнечный» едва не погиб молодой человек 2004 года рождения. Он заплыл за буйки, на что оперативно отреагировали дежурившие на пляже спасатели.

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