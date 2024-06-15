В Уфе нашли мертвого индуса

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Иностранный гражданин 2003 года рождения погиб в Уфе. Тело индийца, который пропал днем ранее в окрестностях реки Белой, нашли этим утром.
Отметим, что на территории водоема мужчина находился в компании двух своих знакомых. Им также потребовалась помощь спасателей.
Напомним, ранее во время купания в реке на пляже «Солнечный» едва не погиб молодой человек 2004 года рождения. Он заплыл за буйки, на что оперативно отреагировали дежурившие на пляже спасатели.