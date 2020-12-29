Радий Хабиров рассказал о походе в магазин с «одичавшим мальчиком»

Он рассказал, что ходит в магазины, однако не так часто. В целом он любит магазины. В тот день, когда он попал на фото в «Икее», он решил съездить в магазин с «одичавшим мальчиком» (сыном — прим. ред.), который долгое время сидел дома. В гипермаркете они набрали много вещей, а когда подошли к кассе сын не отпускал из рук лейку и игрушку. Вместо этого Радий Хабиров силой дал ему в руки сидр, однако ребенок просто швырнул банку.