Радий Хабиров рассказал о походе в магазин с «одичавшим мальчиком»

На сегодняшней пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров рассказал историю с походом в магазин. Напомним, его фото на кассе «Икеи» с семьей разлетелось по соцсетям.

Он рассказал, что ходит в магазины, однако не так часто. В целом он любит магазины. В тот день, когда он попал на фото в «Икее», он решил съездить в магазин с «одичавшим мальчиком» (сыном — прим. ред.), который долгое время сидел дома. В гипермаркете они набрали много вещей, а когда подошли к кассе сын не отпускал из рук лейку и игрушку. Вместо этого Радий Хабиров силой дал ему в руки сидр, однако ребенок просто швырнул банку. Фотографию чудесная, я её храню, потому что попал момент, когда мой сын принял решение вступить в бой, чтобы не отдать сидр, рассказал Хабиров. Он также добавил, с сыном они договорились, что впредь он будет вести себя хорошо.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter