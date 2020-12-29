Почти‌ ‌700‌ ‌жителей‌ ‌Калужской‌ ‌области‌ ‌сделали‌ ‌прививки‌ ‌от‌ ‌КОВИД‌

Почти‌ ‌700‌ ‌жителей‌ ‌Калужской‌ ‌области‌ ‌сделали‌ ‌прививки‌ ‌от‌ ‌КОВИД‌

Вчера, 20:19ОбществоPhoto: pixabay.com
699 жителям региона поставили прививки от коронавирусной инфекции. Это почти 8% от тех, кто может быть привит отечественной вакциной «Спутник V».

Как отметил глава Минздрава Калужской области Алан Цкаев, прививки в первую очередь делались медикам, а также сотрудникам социальных служб и сферы образования, пишет infox.ru.

Всего в регионе можно поставить прививки данной вакциной почти 2000 человек. Такое количество было выявлено в результате исследований. Проверялись только те, кто решился на вакцинацию добровольно, таких оказалось более 3500 человек.

На данный момент в регионе проходят лечение от КОВИД и пневмонии 1786 пациентов. 25% зарегистрированных под эти заболеваний коек (604) свободно.

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