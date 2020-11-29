В Башкирии назначили нового заместителя министра внутренних дел

В Башкирии назначили нового заместителя министра внутренних дел

Вчера, 14:06ОбществоАндрей КоролевPhoto: 02.мвд.рф
Андрей Демидов, занимавший эту должность с мая 2017 года, в октябре уволился из органов внутренних дел.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Артур Сайфуллин был назначен заместителем министра внутренних дел по Башкирии — начальником полиции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 25 ноября.

Напомним, Андрей Демидов, занимавший данную должность с мая 2017 года, в октябре уволился из органов внутренних дел.

Артур Сайфуллин родился в 1966 году. Окончил Уфимский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году.

С 1995 по 2006 гг. прошел путь от участкового инспектора милиции УВД Октябрьского района Уфы до начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних уфимского УВД. В 2006 году назначен заместителем начальника Октябрьского РУВД Уфы, начальником милиции общественной безопасности. С 2010 г. — заместитель начальника УВД по Уфе, начальник милиции общественной безопасности. В 2011 г. возглавил Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РБ и органами местного самоуправления МВД по РБ. С 2015 г. — замначальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по РБ.

Неоднократно находился в служебных командировках на территории Северокавказского региона. Имеет звание полковника полиции, государственные и ведомственные награды, в том числе — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014 г.) и медаль «За отвагу» (2010 г.).

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