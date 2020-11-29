В Башкирии назначили нового заместителя министра внутренних дел

С 1995 по 2006 гг. прошел путь от участкового инспектора милиции УВД Октябрьского района Уфы до начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних уфимского УВД. В 2006 году назначен заместителем начальника Октябрьского РУВД Уфы, начальником милиции общественной безопасности. С 2010 г. — заместитель начальника УВД по Уфе, начальник милиции общественной безопасности. В 2011 г. возглавил Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РБ и органами местного самоуправления МВД по РБ. С 2015 г. — замначальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по РБ.