На территории Кронштадта появились первые сети 5G

Первый на территории РФ пилотный проект сетей 5G, которые распространялись бы на весь город, стартовал в Кронштадте. На первых этапах запуска доступ к высокоскоростным сетям предоставляется социально значимым объектам, подчеркнули в пресс-службе администрации Петербурга.
ПАО «МТС» совместно с китайской компанией Huawei при поддержке петербургской администрации произвели запуск первой в стране сети 5G предкоммерческого направления. Как сообщает Newia.ru, сигнал распространяется практически на всю территорию, где проживают люди. Обеспечение работы высокоскоростной сети осуществляется благодаря восьми базовым вышкам; пять из них передают сигнал в диапазоне 4,9 ГГц, остальные три – в диапазоне 28 ГГц. Планируется запуск еще четырех базовых станций с диапазоном работы в 4,9 ГГц до конца сентября текущего года.
В планах разработчиков внедрить в регионе на основе сетей 5G инновационные решения и сервисы ЖКХ, транспорта, промышленности, образования, а также туризма.
В администрации Петербурга подчеркнули, что возведение сетей формата 5G проводится в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Отмечается, что запуск проектов в сетях пятого поколения будет способствовать важным направлениям развития технологий, к которым относятся умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и пр.
Согласно программе национального проекта уже к 2021 году 5G будут распространены на территории десяти городов, где численность населения превышает один миллион граждан.
В состав национального проекта «Цифровая экономика» входят федеральные проекты "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". На реализацию этих проектов планируется потратить более 1,634 триллиона рублей.