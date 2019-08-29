На территории Кронштадта появились первые сети 5G

ПАО «МТС» совместно с китайской компанией Huawei при поддержке петербургской администрации произвели запуск первой в стране сети 5G предкоммерческого направления. Как сообщает Newia.ru, сигнал распространяется практически на всю территорию, где проживают люди. Обеспечение работы высокоскоростной сети осуществляется благодаря восьми базовым вышкам; пять из них передают сигнал в диапазоне 4,9 ГГц, остальные три – в диапазоне 28 ГГц. Планируется запуск еще четырех базовых станций с диапазоном работы в 4,9 ГГц до конца сентября текущего года.

В планах разработчиков внедрить в регионе на основе сетей 5G инновационные решения и сервисы ЖКХ, транспорта, промышленности, образования, а также туризма.

В администрации Петербурга подчеркнули, что возведение сетей формата 5G проводится в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Отмечается, что запуск проектов в сетях пятого поколения будет способствовать важным направлениям развития технологий, к которым относятся умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и пр.

Согласно программе национального проекта уже к 2021 году 5G будут распространены на территории десяти городов, где численность населения превышает один миллион граждан.