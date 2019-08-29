Глава ЕКА пояснил причину приостановки использования ракет «Союз»

При этом само агентство не против продолжения сотрудничества с Россией, сообщает 29 августа газета «Известия».

Вернер отметил, что ЕКА осуществляет поставки оборудования NASA взамен на места по квоте. Однако европейское агентство не может выбирать тип кораблей, на которых будут совершаться полеты на МКС.