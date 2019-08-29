Глава ЕКА пояснил причину приостановки использования ракет «Союз»
Вчера, 23:21ОбществоФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам главы Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вернера, приостановка использования ракет-носителей «Союз» российского производства для доставки астронавтов на МКС является следствием соглашения между ЕКА и NASA.
При этом само агентство не против продолжения сотрудничества с Россией, сообщает 29 августа газета «Известия».
Вернер отметил, что ЕКА осуществляет поставки оборудования NASA взамен на места по квоте. Однако европейское агентство не может выбирать тип кораблей, на которых будут совершаться полеты на МКС.
Он также подчеркнул, что для разрешения этих вопросов действует соглашение между ЕКА и NASA, а также соглашение последнего с «Роскосмосом». Между европейской и российской стороной прямого договора нет.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей