В Башкирии бывший директор не выплатил рабочим 18 миллионов рублей и пошел под суд

Хоть обвиняемый и не признал свою вину, в ходе следствия часть задолженности перед работниками была погашена.

Следователи завершили расследование уголовного дела по делу о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Фигурантом дела стал бывший директор строительно-монтажной организации, сообщает пресс-служба СК по Башкирии. Следствие установило, что в Стерлитамакском районе директор компании в период с сентября 2018 по сентябрь 2019 года, умышленно полностью не выплачивал заработную плату либо выплачивал ее ниже установленного МРОТ 90 работникам. Такими темпами сумма задолженности составила более 18 млн рублей. Также сообщается, что в указанный период у организации имелись денежные средства в размере около 280 млн рублей Но по указанию руководителя расходовались они на расчеты с поставщиками и подрядчиками, погашения займа, оплату штрафов, пополнение лицевого счета самого директора, а также на иные производственные и непроизводственные нужды, не связанные с выплатой заработной платы. Тем временем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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