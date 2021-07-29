Шандалович: Карелия выделит 142 млн рублей на борьбу с пожарами в республике

«Карелия является лесной республикой. И, безусловно, для нас очень важно состояние нашей лесной отрасли. Считаю, что в данный момент наша обязанность — уделить еще больше внимания вопросам профилактики пожаров, обеспечения безопасности леса и безопасности людей, которые живут на территории лесных поселков и рядом с лесными массивами. Требуется повысить финансирование отрасли, которая обеспечивает охрану и безопасность лесов, по максимуму укрепить материально-техническую базу противопожарной службы республики», — заключил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович.