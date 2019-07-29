Ученые из России связали подверженность шизофрении у человека с кошками

Специалисты связали такую закономерность с токсоплазмозом - заболеванием, вызванным передающимися через этих животных паразитом, сообщает газета «Известия».

По мнению ученых, токсоплазмы могут стать причиной различных отклонений психики. Такой вывод они сделали на основании следующих цифр: данное заболевание обнаружилось у 40% людей с психическими расстройствами.