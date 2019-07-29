Ученые из России связали подверженность шизофрении у человека с кошками
Вчера, 20:59ОбществоФото: flickr.com
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Российские ученые пришли к выводу, что люди с диагнозом шизофрения чаще всего в качестве домашних питомцев заводят кошек.
Специалисты связали такую закономерность с токсоплазмозом - заболеванием, вызванным передающимися через этих животных паразитом, сообщает газета «Известия».
По мнению ученых, токсоплазмы могут стать причиной различных отклонений психики. Такой вывод они сделали на основании следующих цифр: данное заболевание обнаружилось у 40% людей с психическими расстройствами.
Отмечается, что симптомы токсоплазмоза часто принимаются за грипп: симптомы этих заболеваний похожи.
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