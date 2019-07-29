Стартовало серийное производство СУ-57

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В России запустят серийное производство истребителей пятого поколения Су-57.
Такая информация появилась в брошюре, выпущенной к 80-летию ОКБ им. Сухого, сообщает 29 июля RT.
Отмечается, что министерство обороны РФ уже подписало с данным производителем контракт на поставку свыше 70 самолетов.
Многофункциональный комплекс Су-57 характеризуется наличием высокоточного искусственного интеллекта оборудования, обширными рубежами перехвата и уничтожения целей, низкой заметностью.
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