«Россети» определят лучших энергетиков России

Группа компаний «Россети» совместно с АНО «Россия - страна возможностей» дает старт первому Всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики».
Ключевая задача проекта - сформировать кадровый состав руководителей среди самых квалифицированных и мотивированных сотрудников, сообщает издание «Новые известия».
Соревнование пройдёт в несколько этапов. Первый будет проходить в виде online-тестирования. По его результатам будут определены две тысячи лучших специалистов, которые продолжат соревноваться на практическом этапе. Финал состоится в последних числах августа на территории Челябинской области. Он будет проходить на базе 38 районов энергосетей. К участию допускаются главные инженеры производственных участков и руководители районов до 55 лет, имеющие высшее образование по соответствующему профилю. Заявку на участие можно оставить на официальном сайте Лидерыэнергетики.рф. Заявления принимаются до 5 августа. Отмечается, что участвовать в конкурсе могут не только специалисты «Россетей», но и других компаний. По результатам соревнования будет определена сотня ведущих специалистов, кандидатуры которых в будущем будут рассматриваться для замещения руководящих постов в «Россетях» в первую очередь.
Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский будет одним из наставников соревнования. Он отметил, что этот конкурс - прекрасная возможность проявить себя и свои знания. В частности, Ливинский подчеркнул, что лидерские качества лучше всего раскрываются на практике. В 2020 году на территории Челябинска состоятся одни из главных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. Именно поэтому «Россети» должны находиться в режиме полной готовности. По словам Ливинского, от надежности электроснабжения региона в эти дни будут также зависеть и оценки мероприятия.