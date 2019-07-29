«Россети» определят лучших энергетиков России

Соревнование пройдёт в несколько этапов. Первый будет проходить в виде online-тестирования. По его результатам будут определены две тысячи лучших специалистов, которые продолжат соревноваться на практическом этапе. Финал состоится в последних числах августа на территории Челябинской области. Он будет проходить на базе 38 районов энергосетей. К участию допускаются главные инженеры производственных участков и руководители районов до 55 лет, имеющие высшее образование по соответствующему профилю. Заявку на участие можно оставить на официальном сайте Лидерыэнергетики.рф. Заявления принимаются до 5 августа. Отмечается, что участвовать в конкурсе могут не только специалисты «Россетей», но и других компаний. По результатам соревнования будет определена сотня ведущих специалистов, кандидатуры которых в будущем будут рассматриваться для замещения руководящих постов в «Россетях» в первую очередь.