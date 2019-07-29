«Росконтроль» проверил популярные зубные пасты

В понедельник, 29 июля, на сайте «Росконтроля» появилась информация о результатах исследования популярных в России зубных паст.
Выяснилось, что в составе некоторых из них присутствуют токсичные вещества, сообщает газета «Известия».
В исследовании участвовали пасты «Пародонтол», «Новый жемчуг», «Лесной бальзам», Splat Professional, Biomed, President и Blend-a-med.
Эксперты проверили их более, чем по 50 параметрам. Оказалось, что в пастах Biomed и «Новый жемчуг» концентрация токсичных веществ превысила нормативы. По мнению экспертов, это может нанести человеку вред из-за случайного проглатывания содержимого тюбиков.
Отбеливающий эффект был выявлен у паст «Новый жемчуг», «Лесной бальзам» и Blend-a-med.
Отмечается, что очищающие свойства каждого образца примерно одинаковые, однако у «Лесного бальзама» они оказались несколько выше. Поэтому данная марка признана лидером рейтинга.