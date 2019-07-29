Альфа-Банк увеличил лимиты для ИП

Компания “Альфа-Банк” представила обновленную линейку пакетов для представителей малого и среднего бизнеса, в которой расширены лимиты ключевых операций. Больше всего выгоды получают представители ИП, для которых компания ощутимо расширила бесплатные лимиты среди наиболее часто выполняемых операций.
К примеру, к ним относится перевод средств на счета физических лиц. Как сообщает издание Newsnn.ru, новая линейка включает в себя пять пакетных предложений. Они составлялись на основе специфики ведения бизнеса различных категорий клиентов МСБ.
Так, линейка расширенных лимитов состоит из пакетов «Лучший старт», «Удачный выбор», «ВЭД+» и «Все, что надо», а также «Просто 1%» (запуск которого произошел в рамках акции для клиентов, которые только делают первые шаги в своем деле, а также небольших предприятий и фрилансеров, имеющих статус ИП).
Вместе с этим специалисты Альфа-Банка увеличили бесплатные лимиты на переводы средств физическим лицам для всех клиентов-ИП. Исходя из выбранной услуги, объем таких лимитов расширился в полтора-два раза. На данный момент минимальный лимит без комиссии равняется 150 тысячам рублей, максимальный – 500 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, при оплате пакета на год клиент Альфа-Банка получает два подарочных месяца, то есть, по факту, он платит за 10 месяцев обслуживания. Ко всему прочему, клиентам разрешено бесплатно пользоваться картами Альфа-Cash в течение полугода-года.
Руководитель департамента развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева подчеркнула, что новая линейка лимитов способна закрыть потребности всех клиентов различных сегментов бизнеса, начиная от малого предприятия, заканчивая крупными компаниями с огромными денежными оборотами. Ключевая задача специалистов Альфа-Банка – оказывать клиенту полный спектр услуг, который поможет выполнять их ежедневные бизнес-задачи по оптимальной стоимости. Расширяются и возможности клиентов - индивидуальных предпринимателей, которые теперь могут без комиссии осуществлять переводы по собственным счетам и физическим лицам. Пономарева подчеркнула, что действующее предложение Альфа-Банка является лучшим на рынке по наполнению пакетных предложений, а также по цене.