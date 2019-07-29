Альфа-Банк увеличил лимиты для ИП

К примеру, к ним относится перевод средств на счета физических лиц. Как сообщает издание Newsnn.ru, новая линейка включает в себя пять пакетных предложений. Они составлялись на основе специфики ведения бизнеса различных категорий клиентов МСБ.

Так, линейка расширенных лимитов состоит из пакетов «Лучший старт», «Удачный выбор», «ВЭД+» и «Все, что надо», а также «Просто 1%» (запуск которого произошел в рамках акции для клиентов, которые только делают первые шаги в своем деле, а также небольших предприятий и фрилансеров, имеющих статус ИП).

Вместе с этим специалисты Альфа-Банка увеличили бесплатные лимиты на переводы средств физическим лицам для всех клиентов-ИП. Исходя из выбранной услуги, объем таких лимитов расширился в полтора-два раза. На данный момент минимальный лимит без комиссии равняется 150 тысячам рублей, максимальный – 500 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, при оплате пакета на год клиент Альфа-Банка получает два подарочных месяца, то есть, по факту, он платит за 10 месяцев обслуживания. Ко всему прочему, клиентам разрешено бесплатно пользоваться картами Альфа-Cash в течение полугода-года.