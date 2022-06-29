Массовая авария, Дёма без воды и новая волна ковида: Главное за день в республике

Массовая авария, Дёма без воды и новая волна ковида: Главное за день в республике
Массовая авария, Дёма без воды и новая волна ковида: Главное за день в республике
Вчера, 22:09ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О самых громких событиях 29 июня — в материале Mkset

Массовая авария произошла сегодня в центре Уфы. Всего при столкновении двух легковых автомобилей и микроавтобуса пострадали восемь человек, при этом наиболее тяжёлые травмы получили один из взрослых с ребёнком, также троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

В Министерстве здравоохранения республики прокомментировали ситуацию с возникновением на территории России новой волны коронавируса. Как сообщили Mkset в ведомстве, статистика фиксирует снижение роста заболеваемости среди граждан республики, отметив при этом, что медработники Башкирии готовы встретить инфекцию во всеоружии.

Дёмский район Уфы сегодня остался без холодной и горячей воды из-за аварии на магистральном водопроводе. При этом отмечается, что ряд улиц в Дёмском районе будет недоступен для автомобильного проезда, а по нескольким адресам будет организован подвоз технической воды.

Заместителя главы администрации города Сибай Ильшата Кадырова уволили в связи с утратой доверия. Предприятие, с руководителем которого Кадыров состоял в родственных связях, некачественно выполнило ремонт дорог на сумму более десяти миллионов рублей. При этом оплату несмотря на незаконченную работу предприятие получило в полном объёме.

Поклонники группы «Ласковый май» выступили с требованием присвоить ушедшему из жизни несколькими днями ранее певцу Юрию Шатунову звание Народного артиста России. В тексте опубликованной ранее петиции фанаты выражают недоумение тем, что несмотря всенародную любовь Шатунов так и не был удостоен награды при жизни.

Город Соль-Илецк в Оренбургской области славится лечебными свойствами своих солёных озёр, однако ежедневные вылазки на пляж, посещение которого, к слову, не бесплатное, могут утомить. Mkset собрал подборку туристических мест в городе и его окрестностях. Среди них — аттракционы, уникальные природные памятники и тюрьма.

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