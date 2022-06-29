Массовая авария, Дёма без воды и новая волна ковида: Главное за день в республике

Массовая авария произошла сегодня в центре Уфы. Всего при столкновении двух легковых автомобилей и микроавтобуса пострадали восемь человек, при этом наиболее тяжёлые травмы получили один из взрослых с ребёнком, также троим пострадавшим потребовалась госпитализация.